Mimma Savigni capogruppo PD a Sassuolo in Consiglio comunale interviene sul tema della mancata gestione dell’iter per i fondi di riqualificazione dei giardini ducali. Iter iniziato con la giunta Pistoni, ma che l’attuale giunta leghista ha trascurato fino ad avere in effettivo meno di quanto Pistoni aveva ottenuto sulla carta. “MENANI NON VUOLE APRIRE IL GIARDINO DUCALE?

Il sindaco adesso si lamenta che per concludere i lavori su un cantiere, quello del GIARDINO DUCALE, che cambierà il volto di Sassuolo, mancano risorse.

La giunta Pistoni ha ottenuto i soldi (quasi 500.000 euro) per fare i lavori nel giardino ducale, perché abbiamo creduto in una Sassuolo diversa.

Dubitiamo che la giunta Menani avrebbe avuto la stessa sensibilità e avrebbe fatto gli stessi sforzi!

Adesso, se l’importo che é stato erogato non basta a completare i lavori, come capita spesso in ogni cantiere, chi amministra ora ha il dovere di trovare le risorse e completare il progetto. Abbiamo invece l’impressione che con questa scusa Menani voglia interrompere il percorso di riqualificazione della nostra città, forse perché ha altre priorità…”

Mimma Savigni capogruppo PD Sassuolo, ex vicesindaca della giunta Pistoni