NAPOLI (ITALPRESS) – “Venti di scissione nel M5s? No, non sono preoccupato, ognuno può esprimere le proprie opinioni, l’importante è dibattere”. Così il presidente della Camera ed esponente del M5s, Roberto Fico, risponde a margine di una iniziativa a Napoli. “Va bene discutere ma in tranquillità. Ci sono due strade, quella in cui la maggioranza il Governo vanno avanti, e quella del giusto dibattito all’interno del movimento”, aggiunge. A chi gli chiede un commento sull’ipotesi che la piattaforma libera e gratuita ‘Open Rousseaù possa soppiantare all’interno del Movimento l’utilizzo della piattaforma Rousseau di Davide Casaleggio, Fico replica: “Dove sta questa nuova piattaforma?”.

“Credo che in questo periodo difficile, con tutte le complicazioni, il Parlamento sia riuscito a svolgere un ruolo importante, un ruolo di ancora e faro nei confronti dei cittadini”, sottolinea Fico in merito alle parole della presidente del Senato, Casellati, che ha criticato l’uso, da parte del Governo, di troppi DPCM emanati senza preventiva consultazione con un voto del Parlamento.

(ITALPRESS).