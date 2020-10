Pubblici esercizi e locali che effettuano somministrazione di cibo e bevande chiusi entro e non oltre l’una di notte a Sassuolo.

Lo stabilisce l’ordinanza n°219 del 1 Ottobre a firma del Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ed in corso di notifica a tutti gli esercenti cittadini.

“Vista la nota con la quale i gestori dei PP.EE. del Centro Storico propongono la chiusura della propria attività alle ore 01.00, con richiesta di chiusura alle ore 02.00 nelle giornate di venerdì e sabato (prot. 28076/2020), agli atti d’ufficio – si legge nell’ordinanza – attesa la sentenza Consiglio di Stato n. 2280 del 21 marzo 2019, con pronuncia innovativa sul cosiddetto “consumo sul posto”, che supera il principio della “non abbinabilità” di tavoli e sedie, sì che il discrimine tra l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e quella di vendita per il consumo sul posto da parte degli esercizi sede fissa – laboratori gastronomia rimane unicamente la presenza o meno del servizio assistito; ritenuta di far parzialmente propria la richiesta di chiusura alle ore 01.00 di tutti i giorni rimandando la valutazione su eventuali deroghe (02.00) ad una fase successiva di significativo calo o di azzeramento dei contagi a livello nazionale. Ritenuto pertanto di adottare i provvedimenti di propria competenza finalizzati al contenimento e contrasto del contagio da COVID 19. Ordina: che sia fatto obbligo ai gestori di Pubblici Esercizi che effettuano somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali ed artigianali che effettuano consumo sul posto delle proprie gastronomie, in loco o tramite vendita per asporto, di procedere alla completa chiusura del locale entro e non oltre le ore 01.00 di ogni giorno della settimana.

Che sia fatto altresì obbligo di limitare fortemente la diffusione di musica e lo svolgimento di spettacoli dal vivo, anche laddove autorizzati, a partire dalle ore 23.00 di ogni giorno della settimana. I gestori di cui sopra adotteranno le misure contenute negli specifici protocolli relativi all’attività esercitata ed avranno particolare cura che vengano scrupolosamente osservate le norme di distanziamento e l’uso della mascherina tanto all’interno dei locali quanto nelle pertinenze e nelle aree adiacenti”.

“Si tratta di una richiesta degli esercenti – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – specialmente del Centro Storico, a seguito di un incontro che abbiamo avuto con ognuno di loro, condivisa da questa amministrazione comunale e sottoscritta anche da esercenti che non avevano partecipato all’incontro e che notoriamente chiudevano a tarda ora. L’obiettivo è limitare o se possibile azzerare episodi, quali schiamazzi e disturbi della quiete pubblica, che vengono registrati nella maggior parte dei casi dopo l’una di notte. Ritengo si tratti anche di una misura necessaria per limitare aggregazioni, difficilmente controllabili a quell’ora, di persone che sotto l’effetto dei fumi dell’alcol si abbandonano a trasgredire anche le più elementari regole. Chiedo a tutti la massima collaborazione ed il massimo impegno ad osservare le normative Anti – Covid in vigore; solo così riusciremo a tenere bassi i contagi”.