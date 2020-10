Si è concluso con una segnalazione in stato di libertà il tentativo di furto messo in atto da un 49enne senza fissa dimora. Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Principale sono intervenuti presso un supermercato della città a seguito della segnalazione di un tentativo di furto di prodotti cosmetici. Sul posto gli uomini dell’Arma hanno individuato l’uomo che, poco prima, si era impossessato di cosmetici per valore di oltre 150 euro, tentando di aggirare il sistema antitaccheggio.

Il fatto, però, non è sfuggito al controllo degli addetti alla sicurezza dell’esercizio commerciale che, vista la situazione, hanno dato l’allarme ai Carabinieri. Sul posto i militari reggiani hanno proceduto all’identificazione del soggetto e al recupero della merce rubata che è stata poi restituita al legittimo proprietario. A carico dell’uomo, quindi, è stata formalizzata una segnalazione in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria reggiana, dinanzi alla quale dovrà ora rispondere del reato di furto.