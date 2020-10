La ripresa delle “Domeniche InCarpi”, e la terza edizione di “Il terzo pianeta (e oltre). La vita sulla terra e nell’universo”: sono gli appuntamenti proposti dal Comune nel fine-settimana. Il 4 tornano infatti le aperture straordinarie degli Istituti culturali la prima domenica del mese, con iniziative nella biblioteca multimediale “Loria” e il Castello dei ragazzi.

Il castello dei ragazzi, oltre all’apertura al pubblico del servizio di prestito di libri e giocattoli, questa domenica propone un laboratorio dal titolo “Se vado nel bosco…”, attività rivolta a bambine e bambini da 6 anni, dove saranno realizzati sacchetti personalizzati per raccogliere castagne, foglie e altre meraviglie della natura. Il laboratorio, con iscrizione obbligatoria (tel 059649961), si svolgerà nella Sala Estense di Palazzo dei Pio alle ore 16:00 e 17:30. Nelle successive date sono previste attività laboratoriali e micro letture, con proposte anche nelle giornate di mercoledì e giovedì pomeriggio.

La biblioteca Loria invece proseguirà il percorso di approfondimento legato alla divulgazione letteraria, proponendo quattro incontri intitolati “Il Bel Paese. Conversazioni musicate di geografie letterarie”: un’occasione d’incontro, conoscenza e riflessione sulle bellezze artistiche, paesaggistiche, culinarie e folkloristiche dell’Italia, attraverso un viaggio letterario che spazia dai grandi classici ad autori italiani contemporanei e autori stranieri, tramite la parola letta e recitata, ma anche attraverso suggestioni visive e accompagnamento musicale dal vivo. Gli incontri si svolgeranno nell’Auditorium della Loria alle ore 18:00; l’ingresso è gratuito con obbligo di prenotazione all’indirizzo www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi/domenicheincarpiloria

Il sabato poi è in programma la terza edizione di “Il terzo pianeta (e oltre). La vita sulla terra e nell’universo”, la rassegna dedicata alla divulgazione scientifica, e in particolare all’astronomia, ai cambiamenti climatici, all’evoluzione animale, che valorizza la sezione di saggistica della biblioteca. Atomi, animali, antropizzazione ma anche magia del cosmo e fantascienza. Il ciclo è reso possibile dalla collaborazione ideativa e logistica con il cinema Eden (via S. Chiara, 22), dove si terranno gli incontri: ore 17:30, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su https://terzopianeta.evenbrite.it

Commenta l’Assessore alla Cultura Davide Dalle Ave: «Anche quest’anno presentiamo con soddisfazione le “DomenicheInCarpi”, giornate in cui la cittadinanza ha l’opportunità di fruire degli istituti culturali grazie ad aperture straordinarie. In quest’occasione la biblioteca “Loria” propone la rassegna di quattro incontri intitolata “Il Bel Paese”, con accompagnamento musicale dal vivo; e, forti del grande riscontro degli anni precedenti, anche la nuova edizione della rassegna dedicata alla divulgazione scientifica, “Il terzo pianeta (e oltre)”, quattro appuntamenti, a cura del prof. Alfonso Cornia, con rinomati studiosi e ricercatori».