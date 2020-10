“Più che ad un incontro, abbiamo pensato ad un confronto aperto e rivolto direttamente agli studenti delle scuole superiori sui cambiamenti intervenuti nel mondo del lavoro negli ultimi anni e con l’avvento del Covid. Ma pure sulle prospettive che già si stanno delineando e che prefigurano nuovi scenari. Partendo dall’esperienza diretta e vissuta dalle realtà produttive, ma non solo, del territorio mirandolese”.

È con queste parole che Marina Marchi, Assessore alla Cultura e Innovazione con delega all’Istruzione del Comune di Mirandola, illustra le finalità di “Mirandola Start-up ready”. Un progetto specifico promosso dal Comune di Mirandola e destinato agli studenti delle scuole secondarie della città dei Pico, in programma domani, venerdì 2 ottobre 2020 presso l’Aula Magna “Rita Levi Montalcini” a partire dalle ore 9.30.

“Durante il talk – riprende l’Assessore – cercheremo di affrontare i temi relativi alle trasformazioni avvenute del mondo del lavoro, il futuro che si prospetta per i giovani a riguardo; i motivi sul perché oggi i concetti di start up ed innovazione sono legati tra loro ed ormai, tra le porte principali per entrare appunto, nel mondo del lavoro. Questo momento di confronto si delineerà attraverso la testimonianza di professionisti operativi in vari ambiti settoriali: primario, secondario, terziario. Focus poi sulle tecnologie e la comunicazione per proseguire poi con le testimonianze dirette di imprenditori e artigiani del territorio.”

Il convegno – che si terrà anche in diretta streaming (è opportuno andare sul sito http://www.comune.mirandola.mo.it/servizi-online/consiglio-comunale-online/consiglio-comunale-live e successivamente cliccare a sinistra sulla sezioni “RITA LEVI MONTALCINI” a partire dalle ore 9.30 – rappresenta l’avvio di un progetto più vasto, già articolato e delineato, sottolinea l’Assessore Marchi che si svolgerà nel corso dell’anno scolastico con la collaborazione di Warrant Hub, BBraun, Tecnopolo, Gruppo Aimag, Democenter, Unimore e gli istituti del territorio.

Programma. Saluto: Marina Marchi Assessore alla Cultura e Innovazione con delega all’Istruzione del Comune di Mirandola; introduzione: Paolo Neri, Warrant Hub.

Interventi:

– L’evoluzione del lavoro nei settori economici con: Francesca Naldini dell’Azienda Agricola Naldini; Giuliana Gavioli dell’Azienda Manifatturiera BBraun; Fiorenzo Bellelli dei Servizi alle imprese Warrant Hub;

– L’impatto della tecnologia nella creazione di nuovi lavori con: Alberto Nicolini di Radio Pico, che tratterà l’argomento “Le radio libere”; Giorgio Mari di Tecnopol su “Le nuove tecnologie”; Davide Debattisti dell’Aimag su “La sostenibilità”; Lorenzo Baraldi che parlerà dell’AI.

– L’era della comunicazione con: Guido Zaccarelli che discuterà del tema “Il giornalista 2.0”; Gloria Loschi su “Il social media manager”; Nereo Sciutto su “La digital Media Agency”;

– La passione diventa impresa con: Tiziano Busuoli argomenterà “Le mani in pasta”; Lorenza Baraldi su “Ditelo con un fiore”; Gianmarco Budri su “L’arte del marmo”.

Alla fine dell’incontro sarà possibile fare domande per approfondire i temi affrontati.