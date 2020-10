E’ stato pubblicato sul sito internet istituzionale (nella sezione amministrazione trasparente – altri bandi e scuola; associazioni e volontariato, bambini e famiglie, cultura sport e tempo libero, genitori e bambini, scuola e nidi) l’avviso pubblico “Invito a presentare manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto educativo in orario extrascolastico “G.E.T. – Gruppo Educativo Territoriale” per l’anno scolastico 2020/2021″. La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stabilita per le ore 13 del 20 ottobre 2020.

Finalità del Progetto “G.E.T. – gruppo educativo territoriale”

Il progetto, da realizzare in raccordo e collaborazione con il servizio Istruzione del comune di Sassuolo e le Istituzioni scolastiche che aderiscono al vigente “Patto per la scuola”, deve conseguire i seguenti obiettivi socio-educativi:

a) promozione di competenze sociali di base per aiutare i ragazzi residenti, in difficoltà sociale e/o relazionale, che frequentano le scuole secondarie di primo grado di Sassuolo, e le loro famiglie, a sentirsi parte integrante e integrata di una comunità;

b) sostegno all’apprendimento e prevenzione dell’abbandono scolastico, con eventuali attività di sostegno allo studio, quali strumenti, e non finalità, per il conseguimento dell’obiettivo indicato al precedente punto del presente avviso;

c) attivazione di strategie educative e relazionali efficaci per fare raggiungere motivazione allo studio e per riuscire a superare situazioni individuali di difficoltà nella vita scolastica quotidiana;

d) promozione di attività per fare conoscere le strutture e i servizi, e il loro relativo congruo utilizzo, esistenti sul territorio comunale, sia di proprietà comunale che del volontariato sociale, educativo, ambientale o culturale.

Destinatari Progetto “G.E.T. – gruppo educativo territoriale”

Almeno n. 70 ragazzi della fascia di età 11-15 anni su segnalazione: delle scuole di 1° grado di Sassuolo ; dei servizi sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico; delle Parrocchie o APS o Odv affidatarie della realizzazione del progetto “G.E.T.”; delle famiglie direttamente e liberamente interessate.

Modalità di realizzazione

Le Parrocchie o Associazioni di promozione sociale od Organizzazioni di volontariato interessate dovranno, previa redazione di Progetto Gestionale di Dettaglio da presentare in fase di manifestazione interesse, curare la completa gestione degli aspetti organizzativi e gestionali dell’intero progetto “G.E.T. – gruppo educativo territoriale” ed il raccordo con le scuole coinvolte così come definito in dettaglio nello Schema di Convenzione.

Per l’intero a.s. 2020/2021, per la realizzazione delle attività descritte in dettaglio nell’allegato schema di convenzione, è stabilito il contributo massimo di euro 90.000,00.

Il Comune di Sassuolo si riserva di ridurre o aumentare l’importo sopra indicato in dipendenza del mutare dei fattori che lo hanno determinato, secondo le modalità e criteri meglio definiti nello schema di convenzione.

Requisiti di partecipazione

Le Parrocchie o Associazioni di promozione sociale od Organizzazioni di volontariato per manifestare l’interesse al presente avviso pubblico dovranno presentare il progetto gestionale definito in dettaglio evidenziando, tra l’altro: numero e ruolo operatori educativi da impiegare nel progetto , CV operatori educativi, monte orario operatori educativi distinto per ruolo e per mese ; numero e ruolo volontari educativi da impiegare nel progetto , CV volontari educativi, monte orario volontari educativi distinto per ruolo e per mese; elenco attività educative (evidenziando durata e numero destinatari) svolte con finalità, e senza scopo di lucro, correlate e/o simili a quelle descritte nel presente Avviso e nello schema di convenzione allegato negli ultimi 3 anni (periodo 2017-2018-2019).

Inoltre le Associazioni di Promozione Sociale o le Organizzazioni di Volontariato interessate, (escluse le Parrocchie), dovranno: essere iscritte nei rispettivi registri regionali dell’Emilia-Romagna ; prevedere nel proprio statuto la realizzazione di attività a contenuto analogo o affine a quelle previste nel presente avviso ; avere un numero congruo di soci e volontari rispetto agli interventi che dovranno essere attuati per la realizzazione del progetto di integrazione scolastica ed educativa in oggetto, ovvero attività svolte in tale specifico ambito: a dimostrazione di questo requisito dovrà essere elencato numero, ruolo dei volontari e attività nell’a.s. 2019/2020.