Questa notte a Finale Emilia, un incendio sviluppatosi per cause in corso di accertamento ha interessato la pensilina di un bar e di un ristorante in via per Camposanto al civico 15. Sul posto sono intervenute due squadre vigili del fuoco e i carabinieri. Non si segnalano feriti.



