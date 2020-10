Un motociclista di 68 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 12:30 in via San Vitale Ovest a Medicina. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Tenenza di Medicina intervenuti per ricostruire la dinamica, l’uomo – V.V. italiano, residente a Medicina – in sella ad una Ducati Multistrada è venuto a collisione con un’autovettura Renault Clio condotta da una 40enne italiana.

Nell’impatto il motociclista è stato scaraventato ad una una trentina di metri. Soccorso dai sanitari del 118, l’anziano motociclista è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, ma qualche ora dopo è deceduto per le ferite riportate.