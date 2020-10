Sabato 3 ottobre alle 21 presso la Chiesa di San Giorgio a Sassuolo, Grandezze & Meraviglie propone il concerto “Venezia 1600” con Diana Trivellato, soprano, e il Quoniam Ensemble, diretto da Paolo Tognon. L’evento è a offerta libera ed è consigliata la prenotazione (tel. 3458450413).

Protagonista del concerto è Venezia, e il mito della basilica di San Marco dove si svolgevano le principali cerimonie del potere della Serenissima e la cappella privata del Doge, dove si selezionavano i migliori musicisti della città cosmopolita che accolse Maestri di provenienza italiana ed europea.

Il programma è concepito con musiche vocali e strumentali, eseguite e pubblicate nella città lagunare nel primo Seicento: Heinrich Schütz, Biagio Marini, Claudio Monteverdi, Andrea Gabrieli, Adriano Banchieri. Gli strumenti utilizzati sono quelli più diffusi fra ‘500 e ‘600 in Europa per il repertorio sacro e profano erano la dulciana o fagotto-chorista, così chiamato per la sua affinità alla voce umana, ed il trombone. In questo concerto si possono ascoltare il trombone, e la dulciana, nel taglio raro del soprano, in dialogo con un soprano vocale, e nel taglio del basso. La voce solistica è la protagonista, presenza insostituibile, sia nello stile concertato che insieme agli strumenti in alcuni mottetti ispirati alla liturgia cattolica e protestante. Questi sono stati scelti per la loro bellezza ed espressione di un gusto armonico che stimola l’ascoltatore a ritrovare riverberi delle straordinarie risorse che la basilica di S. Marco consentiva in quel periodo storico.

Diana Trivellato, è diplomata in pianoforte, clavicembalo e canto lirico. Ha vinto diversi concorsi di canto. Inoltre, svolge attività concertistica come cembalista solista in Ensemble barocchi e come continuista al cembalo e all’organo. Come soprano solista spazia dal repertorio barocco al lirico.

Il Quoniam Ensemble, fondato nel 2000, nasce come un consort di fagotti rinascimentali (dulciane) per ricreare la sonorità legata alla vocalità rinascimentale e del primo barocco. L’Ensemble ha suonato per prestigiosi festival e rassegne di musica antica fra cui: il festival Monteverdi di Cremona e il Festival Grandezze & Meraviglie di Modena.