NAPOLI (ITALPRESS) – “Il presidente del Senato è stato chiarissimo, non ci sarà alcun fermo dei lavori del Senato perchè non ce n’è alcun motivo e bisogno”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, sull’eventualitalà che la discussione del dl Agosto possa slittare in seguito ai casi di positività in Senato. “Casellati è stata chiarissima, io sono con lei. So che è giusto mantenere le Camere aperte, ma non solo, è giusto che si facciano i tracciamenti rispetto ai contagi e si vada avanti normalmente come qualsiasi altro tipo di struttura. Casellati, da questo punto di vista, sta facendo un ottimo lavoro”, ha aggiunto.

