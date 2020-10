Dal 2 al 4 ottobre si svolge la prima edizione della Festa della Solidarietà e del Volontariato di Fiorano Modenese. In piazza Piazza Falcone e Borsellino, a Spezzano, un folto numero di associazioni del territorio, capitanate dall’AVF (Associazione Volontari Fiorano – Pubblica Assistenza), con il sostegno del Comune di Fiorano Modenese, organizza una tre giorni di divertimento e condivisione. L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del volontariato e dell’aiuto sociale.

Per consentire il corretto svolgimento della manifestazione sono previste alcune modifiche alla viabilità nei giorni della Festa, dalle ore 14-24 del 2 e 3 ottobre e dalle ore 8 alle ore 24 di domenica 4 ottobre: il divieto di transito dei veicoli, eccetto residenti e mezzi di soccorso, in via Statale tra via A. Cervi e via Fratelli Cervi – via Matteotti. La segnaletica indicherà il percorso alternativo. Per i veicoli da Maranello a Sassuolo: via Statale – via Nirano I Tronco – via Fratelli Rosselli – vai Matteotti – via Statale. Per i veicoli da Sassuolo verso Maranello: via Statale – via Fratelli Cervi – via San Giovanni Evangelista – via Statale.

Ogni giorno, dal pomeriggio, sono in programma eventi ed iniziative per piccoli e grandi. Sarà possibile anche cenare con gnocco, tigelle e grigliata, preparata dal gruppo Alpini. Ogni sera poi spettacoli, a cominciare dal ritorno di ‘Andam a vegg’, lo show dei ricordi e del tempo che fu, venerdì 2 ottobre alle ore 20.30. Sabato 3 ottobre sul palco ci saranno i “Funky Chicken Zucchero”, tribute band di Zucchero, mentre domenica sera si esibirà un orchestra di liscio. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito nel rispetto della normativa anti-covid.

Domenica mattina poi verrà celebrata dai tre parroci di Fiorano Modenese una messa per tutti i volontari e a seguire sarà possibile pranzare in piazza.

Sarà attiva anche la pesca di beneficienza, organizzata dall’associazione “Africa del Cuore” e la sottoscrizione di AVF per l’acquisto di una nuova ambulanza.