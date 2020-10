Domenica, con l’inizio delle tradizionali Fiere di Ottobre, in Piazza Garibaldi sarà protagonista la musica dei R.A.M. – Roberto Camellini, Alessandro di Giulio e Mario Fontana – affiancati per l’occasione da due giovanissimi talenti assolutamente da ascoltare: Alberto Parmigiani e Nicole Barba. L’appuntamento è per le 15:30.



