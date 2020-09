Si intitola “Nuove tecnologie. Il Web tra rischio e risorsa” l’incontro che avrà luogo, alle ore 18 di venerdì 2 ottobre, in sala Maramotti (via Don Sturzo 2) ad Albinea. Sarà ospite Don Giovanni Fasoli, sacerdote, psicologo, educatore, docente universitario ed esperto di comunicazione, new media e realtà virtuale, che incontrerà i genitori che si iscriveranno all’indirizzo https://forms.gle/LsWYKA4A5ZbUth3W8.

L’iniziativa è organizzata dall’Istituto comprensivo di Albinea con il patrocinio di Comune e unità pastorale.

In mattinata il relatore incontrerà i ragazzi della terza della scuola secondaria di primo grado di Borzano e le quattro terze di Albinea. Nel primo pomeriggio don Fasoli incontrerà i docenti, prima dell’appuntamento con le famiglie.