Tortellino al Centro è il pranzo di beneficenza che il Comune, insieme all’Associazione La San Nicola, ha ideato per inaugurare la via Emilia, dopo i lavori che hanno riqualificato il Centro di Castelfranco Emilia. Il ricavato del pranzo sosterrà UniMoRe per la ricerca nel contrasto al COVID19, portata avanti da un team internazionale guidato dal Prof. Andrea Cossarizza, e quella sul versante cardiologico, guidata dalla Professoressa Anna Vittoria Mattioli.

La via Emilia sarà apparecchiata dai ragazzi dell’Istituto Spallanzani, e allestita nel pieno rispetto delle norme di sicurezza per il COVID19.

Al Centro del menù, il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, rigorosamente in brodo di cappone, accompagnato dalle Eccellenze Modenesi scelte e cucinate dagli Chef di Modena a Tavola, come la cotoletta modenese, con gelato al Parmigiano Reggiano DOP, Prosciutto di

Modena DOP croccante e gocce di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP. Non

mancheranno, poi, i lambruschi DOP ad accompagnare il pranzo.

Durante il pomeriggio, una serie di degustazioni teatralizzate a cura di Piacere Modena: i

prodotti DOP e IGP della Provincia di Modena, pronti per essere degustati e raccontati in una forma innovativa da Koinè Teatro Sostenibile.

Il costo del Menu’ completo e’ di 30 euro (15 euro per i bambini fino ai 12 anni compiuti). L’inizio del pranzo è fissato per le ore 12:30.

Biglietti in vendita a Castelfranco presso lo Sportello del Cittadino (corso Martiri 216, alla

mattina10.00-12:30) o presso l’Oreficeria Degli Angeli (orari negozio);

A Modena, da Piacere Modena, presso il Palatipico, in viale Virgilio 55 (lunedi-Ven: 08:30-12:30, 059/208671)

Prenotazioni per gruppi sulla pagina facebook “Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia”.