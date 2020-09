Martedì 29 settembre, presso il teatro Fabrizio De Andrè di Casalgrande, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, si è svolta una serata di grande valore educativo culturale. L’associazione sportiva AC Calcio Casalgrande e il GSD boys settore giovanile scuola calcio, con i rispettivi presidenti, Guido Campioli e Silvana Perini e con tutto lo staff ha invitato Gianpietro Ghidini della Fondazione Pesciolino Rosso per condividere con il pubblico la sua toccante esperienza di padre che perde un figlio con problemi di dipendenza.

Gianpietro Ghidini ha in questi anni girato l’Italia in lungo e in largo per portare la sua testimonianza a genitori e ragazzi e per trasformare quelli che sono stati i suoi errori di genitore in una missione per aiutare il prossimo. Un accorato plauso a tutta AC CALCIO CASALGRANDE per pensare allo sport a 360 gradi con la consapevolezza del grande valore educativo che ricopre.

Per chi volesse saperne di più www.pesciolinorosso.org