Sabato, 3 ottobre, alle 15.30 al Teatro Bismantova l’Amministrazione comunale di Castelnovo ha organizzato un incontro sulla tecnologia 5G, un tema molto dibattuto negli ultimi anni, da quando la distribuzione globale è stata avviata, nel 2019. Con 5G si indica l’insieme di tecnologie di telefonia per i cellulari e l’accesso alle linee wi-fi, i cui standard definiscono la quinta generazione della telefonia mobile, e il dibattito riguarda principalmente i possibili effetti sulla salute umana: ad oggi non sono noti effetti sulla salute causati dall’esposizione a lungo termine. Per questi motivi si sono costituiti comitati che chiedono maggiore chiarezza e un atteggiamento precauzionale sull’introduzione della nuova tecnologia.

L’incontro di sabato al Teatro Bismantova si intitola “5G? Scopriamolo insieme”, e vedrà la partecipazione del professor Stefano Selleri, Docente di Campi elettromagnetici all’Università di Parma e membro del Centro nazionale di ricerca Interuniversitario sulla Interazioni fra Campi Elettromagnetici e Biosistemi (Icemb).

Sull’iniziativa spiega il Consigliere comunale e Presidente della Commissione comunale Ambiente, Nicola Rivi: “Avevamo iniziato a lavorare ad alcune iniziative divulgative su questo tema già all’inizio dell’anno, ma poi con l’emergenza Covid abbiamo dovuto rinviare ogni attività, mentre ora riusciamo finalmente a partire. Il nostro approccio sarà divulgativo: la nostra intenzione è di lasciar parlare chi è esperto, ha le competenze ed è aggiornato su ogni aspetto di questo tema che ovviamente per sua natura è complesso. Quella del professor Selleri è una voce tra le più qualificate per spiegarlo nei dettagli. L’obiettivo che ci prefiggiamo è di avere un quadro complessivo e imparziale su questa nuova tecnologia, ciò che conosciamo ad oggi sui suoi effetti e come sta andando avanti la sua diffusione. Crediamo dunque che questo incontro sarà un’occasione interessante e importante per tutti. È possibile che sul tema poi venga proseguito un percorso di informazione e conoscenza che cominciamo in questa occasione”.

L’incontro di sabato viene organizzato secondo le disposizioni anti Covid, con ingresso fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni tel. 0522 610249, 610274.