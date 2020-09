Al mattino cielo da nuvoloso a molto nuvoloso sul settore centro-occidentale, poco nuvoloso sul settore orientale. Nel corso del pomeriggio molto nuvoloso lungo i rilievi appenninici centro-occidentali a cui potranno essere associate deboli precipitazioni lungo le aree di crinale, sul restante territorio nuvolosità variabile con assenza di precipitazioni. Temperature: stazionarie o in lieve ulteriore aumento. Minime attorno ai 15°C, massime intorno a 22/23°C. Venti: in prevalenza deboli sud-occidentali, in parziale intensificazione serale lungo le aree di crinale e sul mare. Mare: quasi calmo o poco mosso, tendente a divenire localmente mosso al largo dalla tarda serata.

(Arpae)