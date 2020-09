In relazione ad alcune segnalazioni pervenuteci circa la presenza, ieri sera, di un gruppo di cacciatori in via Cigarini, tra Villa Bagno e Marmirolo, si precisa che si trattava, in realtà, di coadiutori faunistici impegnati in un intervento di controllo numerico delle volpi, effettuato nell’ambito delle operazioni di trebbiatura in una coltivazione agricola.

Si tratta di un’attività prevista dal Piano di controllo vigente in Emilia-Romagna e l’operazione in via Cigarini era svolta da personale autorizzato dalla Provincia di Reggio Emilia. Si ricorda che i coadiutori faunistici – in possesso di specifica abilitazione ai sensi della normativa regionale – non sono tenuti a rispettare i limiti di luogo e di periodo che hanno i cacciatori, ma esclusivamente il Disciplinare del piano di controllo specifico (in questo caso della volpe), oltre ovviamente alle norme di pubblica sicurezza. Disciplinare e norme che, a quanto ci risulta, sono state regolarmente rispettate anche in via Cigarini.

Si precisa, infine, che nel nostro territorio provinciale sono attualmente in corso, e regolarmente autorizzati, anche i Piani di controllo relativi a nutrie, cinghiali, piccioni, storni e corvidi.