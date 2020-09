Da oggi, mercoledì 30 settembre, fino alle ore 20.00 del 9 ottobre verrà modificata la viabilità di via Cameazzo e delle vie limitrofe per il rinnovo della rete idrica.

Sono previste diverse variazioni. Innanzitutto, è disposta la chiusura di via Cameazzo da intersezione con via Pedemontana, fino alla rotatoria con via del Crociale e via dell’Elettronica. Concesso transito solo a residenti, mezzi di soccorso e veicoli diretti all’esercizio pubblico sul tratto interessato.

È prevista poi la chiusura stradale della rotatoria tra via dell’Elettronica e via Cameazzo verso via Pedemontana, facendo sempre eccezione per residenti, mezzi di soccorso e veicoli diretti all’esercizio pubblico, accedendo da via dell’Elettronica.

Infine è disposta la chiusura stradale nella rotatoria tra via dell’Elettronica e via Cameazzo, direzione Fiorano/ditta Marazzi. Percorso alternativo: via dell’Elettronica > via del Crociale > via San Giovanni Evangelista > via Circ. San Francesco, via Cameazzo.

Inoltre, vengono modificate le precedenti variazioni di viabilità del tratto nei pressi della centrale Enel e ditta Marazzi. Infatti è istituito il restringimento stradale di via Cameazzo dalla Marazzi fino della rotatoria con via del Crociale, e dalla rotatoria di via del Crociale/via elettronica fino all’altezza di via Montagnani/centrale Enel.

Queste ultime disposizioni rimarranno in vigore fino alle ore 20.00 del 30 ottobre.