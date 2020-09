Sabato 3 ottobre alle ore 16.30 presso il Teatro De André, si terrà la presentazione del libro “I Diavoli Neri” Mogadiscio 2 luglio 1993, in cui il Generale Paolo Riccò racconta, in prima persona, la Battaglia del Pastificio avvenuta a Mogadiscio nell’ambito della guerra civile Somala. Si trattò di uno scontro a fuoco tra le truppe italiane e le milizie somale del generale Aidid, un episodio ancora oggi ricordato come la prima battaglia che vide impiegati i militari dell’Esercito Italiano dalla fine seconda guerra mondiale.

Per l’occasione, oltre al Generale Riccò, sarà presente Giuseppe Rafaniello, cittadino casalgrandese reduce della battaglia, il quale riceverà un prestigioso riconoscimento pubblico per il suo servizio e racconterà la sua esperienza.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale e l’Associazione ASMER – Associazione Studi Militari Emilia Romagna.

L’incontro si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Pertanto, l’ingresso sarà gratuito, ma su prenotazione.

Info e prenotazioni: biblioteca@comune.casalgrande.re.it – 0522849397