Inizierà domenica 4 Ottobre, in occasione della prima domenica di Fiere, la rassegna letteraria “Piazza d’Autore”: quattro incontri organizzati dal Comune di Sassuolo in piazzale Della Rosa alle ore 11,30 delle domeniche mattina di ottobre.

“L’appuntamento culturale delle Fiere – commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Angela Ruini – è tutti gli anni uno dei momenti più attesi della rassegna fieristica, capace di portare a stretto contatto con il pubblico alcuni degli scrittori più apprezzati del panorama nazionale. Naturalmente l’emergenza Covid-19, che ha stravolto le abitudini di ognuno di noi, ci ha costretti a modificare alcuni punti fermi della rassegna per poter garantire il contingentamento ed il rispetto di tutte le precauzioni volte a contenere il virus. Dal cortile interno di Palazzo Ducale, quindi, quest’anno ci sposteremo nello splendido teatro architettonico offerto da piazzale Della Rosa, in modo che quante più persone possibili siano in grado di apprezzare gli autori che arriveranno a Sassuolo grazie alla collaborazione con Incontri Editrice ed Agenzia Babel di Milano che, da sempre, affiancano la rassegna”.

Si inizia domenica 4 ottobre con Massimo Zamboni che, in dialogo con Roberto Valentini, presenterà il suo “La Macchia Mongolica”, (Baldini&Castoldi, 2020) proposto da Incontri Editrice, che, come consuetudine, propone, all’interno della rassegna, un autore locale.

Dopo l’appuntamento con Zamboni la rassegna proseguirà domenica 11 ottobre con Alessandra Sarchi e il suo “Il dono di Antonia” (Einaudi, 2020), il 18 ottobre con Marcello Veneziani che presenta il volume “Dispera bene-manuale di consolazione e resistenza al declino” (Marsilio, 2020) ed infine il 25 ottobre con l’autore Daniele Mencarelli e il suo “Tutto chiede salvezza” (Mondadori, 2020), con il quale ha vinto il prestigioso premio “Strega Giovani 2020”.

La rassegna “Piazza d’autore”, organizzata dai servizi Cultura e Biblioteche del Comune di Sassuolo in collaborazione con l’agenzia Babel di Milano (per gli appuntamenti dell’11,18 e 25 ottobre) e con Incontri Editrice (per l’incontro del 4 ottobre), è finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e dalla Regione Emilia Romagna .

La rassegna si svolge nello splendido scenario di piazzale Della Rosa (in caso di pioggia verrà comunicato il luogo di svolgimento).

Ingresso gratuito, su prenotazione: https://prenotazioni-eventi-sassuolo.reservio.com

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza Covid-19: sarà possibile accedere al luogo dell’evento fino alla capienza consentita dall’obbligo di distanziamento. Date le maggiori procedure richieste, si chiede di arrivare almeno quindici minuti prima dell’evento.

Per info: Comune di Sassuolo – Servizio Cultura cultura@comune.sassuolo.mo.it – Biblioteca “N. Cionini” biblioteca@comune.sassuolo.mo.it