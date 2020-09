Nei Comuni di Sassuolo, Castelfranco Emilia, Fiorano, Formigine, Maranello andranno in scena live show con i vincitori delle scorse edizioni. La terza edizione “Premio Via Emilia. La strada dei Cantautori”, Concorso nazionale a premi per cantautori e giovani esordienti, a causa delle norme che regolano il contrasto alla pandemia, viene rinviata al prossimo anno. L’Associazione Concertistica Carmina et Cantica, promotrice del concorso, d’intesa con il Comune di Sassuolo e gli altri Comuni, protagonisti delle selezioni dei concorrenti, dà quindi appuntamento per l’estate 2021.

Per mantenere vivo lo spirito e l’interesse del Premio Via Emilia, nei prossimi mesi di novembre e dicembre si svolgeranno a Sassuolo, Castelfranco Emilia, Fiorano, Formigine, Maranello, cinque concerti che vedranno protagonisti i vincitori delle scorse edizioni.

Con il contributo della Fondazione di Modena.

Gli artisti che si esibiranno:

• Alessandro Balestri

• Matteo Frassineti

• Moka Quartet

• Marco Baroni e la flautista Silvia Cuoghi

• Marco Sforza

• Vanni Cigarini & i Tatanka Mani

Le date dei concerti:

Sabato 21 novembre, ore 18 – Formigine, presso Auditorium Spira Mirabilis

Sabato 28 novembre, ore 18 – Fiorano, presso Castello di Spezzano

Giovedì 3 dicembre, ore 21 – Sassuolo, presso Crogiolo Marazzi

Domenica 13 dicembre, ore 18 -Castelfranco Emilia, presso Teatro Ex cinema Salus

Giovedì 17 dicembre, ore 21 – Maranello, presso Auditorio Enzo Ferrari

Per informazioni: 339 8972806 – premioviaemilia@gmail.com