Torna anche quest’anno l’appuntamento con le Fiere d’Ottobre di Sassuolo che, per quattro fine settimana, animeranno le vie e le piazze del centro cittadino con iniziative ed occasioni.

“Quattro settimane in cui tutta la nostra Sassuolo si mette in gioco – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – per offrire il meglio di sé alle tante persone che affolleranno, non soltanto la domenica, le nostre vie e le nostre piazze. Confermare le Fiere in periodo di emergenza Covid-19 è una scommessa, difficile quanto impegnativa. Una scommessa che impone diversi cambiamenti rispetto al passato, uno su tutti è piazzale Della Rosa che, dopo l’esperienza del FestivalFilosofia in cui ha dimostrato di essere il giusto teatro per occasioni speciali, ospiterà tutti gli eventi principali di questa edizione. Noi, però, abbiamo deciso di farla questa scommessa: di puntare sul senso di responsabilità di ognuno di noi, sulla voglia che da sempre la nostra città ha di mettersi in mostra in un mese speciale come lo è Ottobre”.

L’edizione di quest’anno vedrà alcuni cambiamenti anche la domenica mattina. “L’emergenza Covid – prosegue il Sindaco – oltre ad aver stravolto la vita di ognuno di noi soprattutto nei primi mesi dell’anno, ha inevitabilmente spostato anche la fine della riqualificazione di piazza Martiri Partigiani. Solamente una parte di essa potrà ospitare il mercato della domenica mattina, gli altri banchi saranno sistemati nelle vicinanze, sempre nel cuore del centro”.

“Una sfida nella sfida – aggiunge l’Assessore al Commercio Massimo Malagoli – riuscire ad organizzare momenti di festa, di cultura, di divertimento e di sano commercio in un periodo di emergenza, di attenzione.

Le Fiere d’Ottobre, in quest’anno caratterizzato dall’emergenza Covid-19, non erano affatto scontate, ma la nostra città se le merita e grazie al lavoro di tutti sarà possibile viverle in sicurezza e nella consueta allegria.

Una sfida che abbiamo colto con entusiasmo nella speranza di riuscire, ancora una volta, a fare ciò che è il nostro principale obiettivo: dare un buon servizio alla nostra città, grazie all’indispensabile collaborazione di commercianti ed associazioni, Forze dell’Ordine e dipendenti comunali, di Sgp. Un calendario di eventi che andrà ben oltre le quattro domeniche di Ottobre ma che punta ad estendere per tutti i giorni delle quattro settimane la magia delle Fiere, coinvolgendo ogni angolo ed ogni associazione della città. Il tutto nel rispetto di quelle indicazioni che, sino ad oggi, ci hanno permesso di affrontare nel migliore dei modi la Pandemia e che vi verranno ricordate, ad ogni ingresso, da volontari di tante associazioni che si sono rese disponibili: gli Alpini di Sassuolo e gli Alpini di San Michele, Associazione Carabinieri in Congedo, Circolo Boschetti Alberti, Croce Rossa Italiana, CTG, Forum UTE, PAS, e VOS; a tutti loro il più sincero ringraziamento a nome dell’intera città di Sassuolo”.

Il primo appuntamento è per domenica 4 ottobre, la “Féra di Curiàus” con un ricco programma:

Piazza d’ Autore – Rassegna letteraria: Massimo Zamboni presenta “La macchia mongolica” (Baldini&Castoldi, 2020) Dialoga con l’autore Roberto Valentini. In collaborazione con Incontri Editore e Libreria Incontri Indipendente. Piazzale Della Rosa ore 11,30. Su prenotazione https://prenotazioni-eventi-sassuolo.reservio.com

Premio “Bertoli” – prima semifinale a cura del Circolo Culturale Montecristo. Piazzale Della Rosa ore 16. Su prenotazione con mail a: info@premiopierangelobertoli.it

Presentazione libro “Panini: storia di una famiglia e di tante figurine”: presentazione del nuovo libro di Leo Turrini con l’autore, l’ex calciatore Giancarlo Corradini e Marco Dieci alla tastiera. Piazzale Della Rosa ore 18,15. Su prenotazione https://prenotazioni-eventi-sassuolo.reservio.com

Premio “Bertoli” – seconda semifinale a cura del Circolo Culturale Montecristo. Piazzale Della Rosa ore 20,30 Su prenotazione con mail a: info@premiopierangelobertoli.it

Ginnastica ritmica e artistica a cura di MYA. Piazza Martiri Partigiani ore 17

Pallavolo in piazza, a cura di Pallavolo Anderlini, Volley Academy, Idea Volley, Volley San Michelese e Volley Sassuolo. Piazza Martiri Partigiani ore 15,30

Esibizioni di arti marziali a cura di Aikido Club Sassuolo e Jitsu Karate Club. Piazza Martiri Partigiani dalle ore 15,30 alle ore 17.00

Automercato in viale XX Settembre – Tutto il giorno

Musica di intrattenimento in piazza Garibaldi dalle ore 16

Una strada d’artisti, a cura del Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni Vicolo Conce tutto il giorno

Piazzale Roverella in musica: Un insolito TRIO a cura di Jimbar, ore 16,30

Spazio bimbi in piazza Libertà al pomeriggio

Spettacoli di strada, mercatini e negozi aperti con promozioni a Cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo Centro Storico – tutto il giorno

“Covid-19 non è ancora sconfitto, può ancora far male – conclude il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – per questo è indispensabile rispettare tutte le indicazioni a partire dall’utilizzo delle mascherine e dal distanziamento sociale, che verranno ricordate ad ogni ingresso dai tanti volontari che ringrazio a nome della città intera. Solo così, anche quest’anno, le Fiere d’Ottobre saranno quella festa che la nostra città aspetta e si merita. Il senso di responsabilità a Sassuolo è sempre prevalso: il rispetto del distanziamento sociale, l’igienizzazione, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale hanno fatto sì che in città non ci siano stati, in questi mesi, tantissimi contagi. Ciò che vi chiedo è di proseguire così, durante le Fiere e non solo”.