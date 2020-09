Cielo poco nuvoloso o velato al mattino per transito di nubi alte e stratificate con qualche nube più consistente sui rilievi appenninici occidentali. Nella seconda parte della giornata tendenza ad ulteriore aumento della nuvolosità a partire dall’appennino occidentale, in parziale estensione alla pianura centro-occidentale in serata. Temperature: in lieve aumento. Minime comprese tra 11/14°C nei capoluoghi, di qualche grado più basse nelle aree di aperta campagna dove potranno registrarsi valori leggermente inferiori ai 10°C; massime intorno a 22/23°C nei capoluoghi interni, leggermente inferiori lungo la fascia costiera. Venti: deboli; in prevalenza orientali sulla pianura, da sud-ovest sui rilievi. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)