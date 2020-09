Ieri pomeriggio i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Carpi hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà alla procura della Repubblica di Modena e a quella per i minorenni, di tre persone: un padre cinquantunenne di origini campane, già noto alle forze di polizia e i due figli minori rispettivamente un diciassettenne e un sedicenne.

La vicenda trae origine da un intervento fatto dalla pattuglia dei carabinieri in seguito ad un’aggressione e una lite con un cittadino pakistano. La lite, avvenuta per futili motivi e segnalata da alcuni passanti a Carpi lungo via Francesco Baracca, ha comportato l’intervento delle pattuglie dell’Arma e della P.S. ma all’arrivo delle gazzelle, l’uomo con i suoi figli, si è rivoltato contro i militari operanti minacciandoli di morte al fine di farli desistere dalle operazioni di identificazione. I tre dovranno quindi rispondere del reato di minaccia a pubblico ufficiale.