Giovedì 1 ottobre Hera effettuerà alcuni interventi di manutenzione straordinaria su una condotta idrica di Monteombraro.

La multiutility svolgerà lavori di posa di una nuova tubatura a servizio del territorio comunale in via IV Novembre. Per consentire l’esecuzione dell’intervento, sarà necessario eseguire manovre che causeranno l’interruzione del servizio a parte del centro abitato di Monteombraro dalle 8.30 alle 12.30 circa.

Non sono previste sostanziali variazioni alla viabilità e gli utenti coinvolti dall’interruzione del servizio sono già stati avvertiti con volantini cartacei consegnati porta a porta.

L’azienda si scusa con i clienti per i disagi eventualmente arrecati e assicura il massimo impegno nel contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.