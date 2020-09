Per i cittadini che hanno diritto al vaccino anti – influenzale gratuito, sarà attivo da mercoledì 30 settembre il servizio di segreteria per prenotare la vaccinazione anti-influenzale che verrà effettuata, in collaborazione con i medici di base aderenti all’iniziativa, presso il Bocciodromo di Casalgrande.

I Medici aderenti sono: Soncini Corrado – Malti Mara – Carrozzi Daniele – Vacondio Domenico – Morini Caterina – Di Bello Giuseppe – Ballestri Giulia – Coperti Mauro – Corradini Lucio – Canalini Mariarosa

Il servizio di segreteria sarà attivo da mercoledì 30 settembre, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 17, e risponderà al numero 0522 998594.

E’ anche possibile effettuare la richiesta di contatto, inviando una mail a vaccinazioni@comune.casalgrande.re.it indicando nella mail cognome, nome, medico di riferimento e un numero di telefono per il contatto.