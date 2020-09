Ancora buone notizie per lo Sporting Club Sassuolo. Sempre lo scorso fine settimana, infatti, sia la squadra femminile di D1, sia la squadra veterani over 60, hanno conseguito due vittorie importantissime.

Per quanto riguarda le ragazze, da segnalare la conquista di una nuova promozione. Dopo quella della squadra di serie C che è salita in B2, anche per le ragazze che militano nel campionato di D1 è arrivata la promozione in serie C con la vittoria, in casa, per 2 a 0 contro il San Martino Sport. Ottima prova della squadra composta dalle sorelle Francesca e Fabiana Marmiroli, da Michela Piccioli e da Federica Spaggiari, coordinate dalla maestra dello Sporting Federica Severi, che hanno ottenuto un risultato inseguito con caparbietà e tanto allenamento.

Nel settore veterani prosegue, invece, la marcia degli over 60 del sodalizi sassolese che nel tabellone di qualificazione nazionale si stanno avvicinando sempre di più alla finale scudetto. Nella trasferta lombarda di domenica scorsa, i portacolori dello Sporting Club Sassuolo hanno incrociato le racchette con la formazione meneghina della Canottieri Milano, sfida decisa solamente dal doppio decisivo, vinto dalla compagine sassolese. Risultato finale 2 a 1 per lo Sporting Club Sassuolo che ora dovrà giocarsela con lo Sporting Villa d’Adda (BG) per l’accesso alle finali scudetto in programma al Tennis Adria (RO).