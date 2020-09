Va in archivio anche questa edizione del Campionato a Squadre Under 16 Maschile, fase finale nazionale, che si è tenuta sui campi in terra rossa dello Sporting Club Sassuolo ed è il momento di tirare le somme.

Dopo tre giornate di gare appassionanti, la squadra che può fregiarsi del tricolore è l’Eur Sporting Club di Roma che ha avuto la meglio, in una finalissima a senso unico, sul CT Bologna con il punteggio di 2 a 0, non dovendo così disputare nemmeno l’eventuale doppio.

Buon quarto posto per lo Sporting Club Sassuolo che con i suoi portacolori Federico Bondioli, Mattia Ricci, Gianmaria Migliardi e Gabriele Chiletti, coordinati dal maestro del sodalizio sassolese Alessio Bazzani, ha lottato fino alla fine costringendo il TC Santa Margherita Ligure (terzo classificato) a giocare il doppio decisivo, terminato in favore dei liguri solamente al super tie-break del terzo set per 10 a 7.

Per la cronaca la classifica finale è stata quindi la seguente: Eur Sporting Club Roma, campione d’Italia, vice campione CT Bologna, terzo posto al TC Santa Margherita Ligure, quarta posizione per lo Sporting Club Sassuolo, quinta per Eurotennis Treviso, sesta TC Kalta Palermo, settima posizione per TC Genova e ottava Torre del Greco.

La Federtennis, tramite Roberto Vitale, vicepresidente vicario del Comitato Regionale, ha ringraziato lo Sporting Club Sassuolo per l’eccellente organizzazione dell’evento e per lo sforzo profuso consegnando una targa ricordo al Presidente del sodalizio sassolese, il dott. Antonio Nicolini.