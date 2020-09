Nonostante l’annata complessa e anomala, anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo ha voluto aderire a Puliamo il mondo, annuale appuntamento di sensibilizzazione ambientale promosso da Legambiente, mantenendo come destinatari primi dell’iniziativa gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Vezzano e La Vecchia e quindi indirettamente le famiglie.

“Quest’anno la rigidità dei protocolli e i rischi annessi ci hanno dissuaso dall’organizzare un’iniziativa di pulizia dai rifiuti di strade, piazze ed aree verdi con la partecipazione degli studenti, come fatto lo scorso anno – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alla Scuola Paolo Francia; – non abbiamo però voluto rinunciare a trasmettere il messaggio di sostenibilità ambientale, impegno civico, senso di comunità che Puliamo il mondo promuove, rivolgendoci in primis ai nostri cittadini più giovani. Per questo abbiamo pensato di fare dono a tutti gli studenti delle scuole vezzanesi di una borraccia che potesse essere utilizzata al posto delle bottigliette di plastica nonché nel rispetto delle regole igieniche”.

Il Comune di Vezzano sul Crostolo è tra i 60 Comuni della Regione Emilia-Romagna, di cui 11 della nostra Provincia, che hanno partecipato alla campagna 2020 di Legambiente.

“Non potendo portare personalemente in classe le borracce – ha dichiarato l’Assessore all’Ambinete Mauro Lugarini – le abbiamo consegnate alle insegnanti insieme ad una lettera agli studenti e alle famiglie di “spiegazione” del nostro dono; abbiamo voluto sottolineare in particolare l’idea che in un futuro, che tutti auspichiamo, non ci sarà più bisogno di simili giornate, oggi assolutamente indispensabili, perchè tutti avremo iniziato sin da oggi a prenderci cura del pianeta con i nostri piccoli – grandi gesti quotidiani”.

In particolare l’Amministrazione Comunale ringrazia la giovane coppia vezzanese che ha contribuito in parte all’aquisto delle borracce donate ai ragazzi.