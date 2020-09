Il Comune di Villa Minozzo e la P.A. Croce Verde Villa Minozzo O.D.V. in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori – Lilt, organizzano, giovedì 1 ottobre, presso gli ambulatori della P.A. Croce Verde Villa-Minozzo O.D.V Piazza del Volontariato n. 1, la Giornata della prevenzione del tumore al seno.

Dalle ore 09,00 alle ore 12,30 si effettueranno (fino ad esaurimento posti) visite senologiche gratuite.

Le visite vedranno una prima parte di colloquio per raccogliere informazioni sulle pazienti, utili per la visita ma anche per fornire consigli e indicazioni su come migliorare gli stili di vita, per poi passare alla visita medica vera e propria, in cui sarà anche insegnata alle pazienti la tecnica di autoesame al seno, molto importante per individuare l’eventuale insorgere di noduli e imperfezioni che possano poi essere sottoposte tempestivamente ai medici.

Info e prenotazioni: 0522801449