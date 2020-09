I cittadini del Comune di Fiorano Modenese, che desiderano ricoprire l’incarico di Presidente di seggio elettorale o di scrutatore per gli uffici elettorali di sezione, possono presentare domanda di inserimento negli appositi albi.

Per l’ufficio di presidente di seggio elettorale la scadenza per la presentazione delle domande è sabato 31 ottobre 2020, mentre per l’incarico di scrutatore si può sottoporre la propria candidatura entro il mese di novembre 2020. La richiesta non deve essere presentata da chi è già inserito negli albi, ma solo da chi intende presentare una nuova disponibilità.

In entrambe le domande, redatte in carta semplice, si dovrà dichiarare le proprie generalità, la professione e il titolo di studio.

L’inserimento nell’albo degli scrutatori può essere richiesta da cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Fiorano Modenese e che hanno assolto gli obblighi scolastici. Per l’inclusione nell’albo di Presidente di seggio è necessario anche avere meno di 70 anni ed avere conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono accedere agli albi inerenti gli obblighi civili i dipendenti del Ministero dell’interno, del Ministero dei trasporti e del Ministero delle poste e telecomunicazioni; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali e condotti e gli Ufficiali sanitari; i Segretari comunali; i dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali.

La valutazione della richiesta e la formalizzazione dell’iscrizione avverrà nel mese di gennaio e sarà valida sino a rinuncia, a trasferimento della residenza o in presenza di altra causa di cancellazione dalle liste elettorali.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Ufficio Elettorale del comune di Fiorano Modenese, in piazza Ciro Menotti, negli orari di ricevimento al pubblico.

Nella pagina del sito del Comune di Fiorano Modenese ‘I Servizi/Modulistica/Anagrafe’ sono disponibili i moduli di iscrizione da presentare entro i termini del 31 ottobre e 30 novembre all’Ufficio Elettorale oppure inviare tramite e-mail all’indirizzo anagrafe@fiorano.it, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.