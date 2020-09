Sabato 26 settembre scorso, la Polizia di Stato di Carpi ha denunciato in stato di libertà una coppia di cinquantenni, con precedenti di Polizia, responsabili del reato di furto in concorso. I due, dopo essere entrati nel primo pomeriggio in un negozio del centro storico, avevano sottratto della merce e l’avevano occultata in parte nella borsa della donna, in parte nel borsello del coniuge, per poi oltrepassare la barriera delle casse senza pagarne il corrispettivo.



