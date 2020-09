Una serata per parlare del futuro di Villa Ferrari. Mercoledì 30 settembre alle ore 20.30 lo Spazio Glicine di via della Conciliazione a Castelnuovo Rangone ospiterà la presentazione del progetto di Villa Ferrari.

Nel corso della serata verranno illustrati il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova biblioteca situata all’interno dello storico edificio, oltre al cronoprogramma dell’intervento che intende far diventare Villa Ferrari il nuovo polo culturale nel centro del paese.

All’incontro interverranno tutti i tecnici che hanno contribuito alla realizzazione del progetto e il sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi, che afferma: “In estate è arrivata l’approvazione in Giunta dell’Unione Terre di Castelli del progetto esecutivo per la riqualificazione di Villa Ferrari, passaggio fondamentale per un intervento atteso da tempo dai castelnovesi. Il percorso è lungo e il traguardo è ancora distante, ma sono stati fatti passi in avanti significativi e riteniamo importante condividere con la comunità quanto è stato fatto e quanto rimane ancora da fare di un intervento che per tutti noi ha un grande valore”.

In caso di maltempo la serata si svolgerà presso il Circolo Arci ex Stazione. L’iniziativa è ad accesso libero e gratuito fino ad esaurimento posti e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza (i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e verrà mantenuto il distanziamento fisico di almeno un metro).