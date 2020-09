A partire da giovedì 1° ottobre, la Biblioteca Campori riapre le proprie sale mettendole a disposizione per lo studio, la consultazione, la ricerca a scaffale e l’utilizzo dei pc della biblioteca.

La prenotazione dei tavoli di studio sarà possibile da martedì 29 settembre nei tre locali così denominati: “Sala saggistica”, “Sala narrativa” e “Spazio Pc”. Si può prenotare tramite www.bibliomo.it, dopo aver eseguito l’accesso al proprio spazio personale ed essere entrati nell’area “appuntamenti”; oppure telefonando allo 059.568585. È possibile prenotare dal giorno stesso in cui si vuole accedere, fino a due giorni prima, per i soli posti disponibili.

La prenotazione sarà valida per l’intera fascia oraria di apertura (dal lunedì al venerdì 14.30-19, martedì e sabato 9-13).

In biblioteca si può accedere solo con mascherina (che va indossata per tutta la permanenza in biblioteca) e dopo aver sanificato le mani all’ingresso. Non è consentito spostare le sedie. Continuano a non essere disponibili i quotidiani e le riviste in abbonamento.

L’accesso alle sale è consentito, negli orari di apertura della biblioteca, senza preventiva prenotazione, a una persona alla volta per sala (Sala narrativa, Sala saggistica, Emeroteca/videoteca) per un massimo di 10 minuti. Restano invariate tutte le altre disposizioni relative alla sanificazione delle mani, all’uso della mascherina e alle regole di distanziamento, così come la possibilità di prenotare libri e altro materiale prima di venire a ritirarli in biblioteca.