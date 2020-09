Una vittoria piena e di carattere, davanti al proprio pubblico e contro un avversario di esperienza come il Cus Torino: è sicuramente molto soddisfacente il bilancio della prima casalinga della Green Warriors Sassuolo, che questo pomeriggio ha superato 3-1 il Barricalla Cus Torino.

Per la prima casalinga, coach Barbolini si affida a Spinello in cabina di regia, Antropova a completare la diagonale principale, Busolini e Civitico al centro, Salinas e Dhimitriadhi in posto quattro. Il libero è Falcone.

Dall’altra parte della rete, coach Chiappafreddo risponde con Rimoldi in palleggio, Vokshi opposto, al centro Bertone e Mabilo, in posto quattro Pinto e Venturini. Il libero è Gamba.

Green Warriors Sassuolo – Barricalla Cus Torino 3 -1 (Parziali 23-25 25-17 25-16 25-21)