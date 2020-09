Unioncamere Emilia-Romagna informa che al fine di ampliare il database dei fornitori degli operatori delle Destinazioni Turistiche regionali e valorizzare i prodotti enogastronomici di qualità, martedì 27 ottobre si svolgerà un workshop virtuale tra gli operatori delle DT Destinazioni Turistiche accreditati (in qualità di buyer) e gli operatori dei servizi a terra del territorio regionale (in qualità di seller), suddivisi in ricettivo (alberghiero e para-alberghiero), ristorativo (ristoranti e agriturismi) e produttivo (produttori di prodotti agroalimentari di qualità).

All’iniziativa, gratuita, sarà possibile accreditare fino ad un massimo di 80 operatori del ricettivo, ristorativo e produttivo.

Il termine per l’adesione è martedì 29 settembre 2020, ma attenzione: l’accredito è a sportello e farà fede la data della mail inviata.

L’accredito dei buyer (fino a un massimo di 50) avviene attraverso una selezione degli operatori (intesi come Organizzatori – vedi Disciplinare) delle Destinazioni Turistiche (Romagna, Bologna città metropolitana e Modena, Emilia), a cura di APT Servizi.

Pre-requisito per l’accredito è la sottoscrizione di un Disciplinare dei servizi qualitativi garantiti dell’offerta enogastronomica disponibile sul sito.

Per maggiori informazioni: Paola Frabetti (Unioncamere Emilia-Romagna) e-mail: paola.frabetti@rer.camcom.it tel. 051 6377019

L’attività si svolge nell’ambito del piano di attività 2020 di promozione e internazionalizzazione del settore agro-alimentare condivise da Unioncamere e Camere di commercio dell’Emilia-Romagna con la Regione Emilia-Romagna Assessorato all’Agricoltura Agroalimentare Caccia e Pesca e APT Servizi.