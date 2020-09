Nuvolosità irregolare più compatta lungo la fascia costiera, associata a residui piovaschi, in esaurimento già nella prima mattinata. Nel pomeriggio ampie schiarite sull’intero territorio. Temperature: in generale lieve aumento; attorno a 11/12 gradi le minime, qulche grado in più sulla costa. Massime attorno a 20/21 gradi. Venti: deboli dai quadranti occidentali al mattino sull’entroterra; ancora moderati o forti sulla fascia costiera e mare, in attenuazione durante il corso della mattinata. Deboli variabili dal pomeriggio. Mare: mosso o molto mosso al primo mattino ma con moto ondoso in attenuazione fino a divenire poco mosso sotto costa e mosso al largo dal pomeriggio.

(Arpae)