Quartararo vince la gara del Montmeló e diventa il nuovo leader del Mondiale. A seguire le due Suzuki di Mir e Rins. Il miglior italiano è Morbidelli in quarta posizione. Contatto tra Dovizioso e Zarco al primo giro, entrambi fuori. Anche Rossi cade a nove giri dal traguardo, quando era in lotta per il 200° podio in top class.



