Questa mattina poco prima di mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti a Casalecchio di Reno in via Guglielmo Marconi per un incendio in un palazzo. A bruciare un quadro elettrico nella parte più alta dello stabile che ha invaso di fumo il condominio. Sul posto la squadra ha evacuato gli inquilini degli ultimi piani, particolarmente interessati dal fumo, e spento l’incendio. Una persona affidata al 118 sul posto. Presenti anche i carabinieri.



