La Scuderia Ferrari lascia il Sochi Autodrom con un sesto posto raccolto da Charles Leclerc e un 13° di Sebastian Vettel in una gara che è stata lineare e priva di colpi di scena dopo i due incidenti che al primo giro hanno obbligato la direzione corsa a fare entrare la Safety Car.

Gestione gomme. Charles, partito dalla decima posizione, è riuscito a salire subito in ottava beneficiando degli incidenti di Carlos Sainz, finito contro le barriere in curva 2, e Lance Stroll, andato in testacoda in curva 4 in seguito ad un contatto con lo stesso monegasco, e ha poi basato la propria gara sulla perfetta gestione degli pnaumatici. Leclerc è stato il terzultimo pilota a fermarsi per sostituire le gomme passando al giro 29 dalle Medium alle Hard. Grazie alla sua condotta di corsa costante e priva di errori Charles è dunque riuscito a recuperare due ulteriori posizioni su Pierre Gasly ed Esteban Ocon, concludendo la gara al sesto posto alle spalle della Renault di Daniel Ricciardo.

Vettel. Sebastian alla partenza ha mantenuto la quattordicesima posizione e per tutta la gara ha lottato a ridosso della zona punti. Il tedesco ha effettuato il proprio cambio gomme al 31° passaggio e nel finale è stato autore di alcuni sorpassi senza però riuscire a chiudere nella top 10. Il Mondiale ora si ferma per una settimana: si riprenderà l’11 ottobre con il Gran Premio dell’Eifel, che vedrà il ritorno nel calendario della Formula 1 del circuito del Nürburgring, una pista su cui si è gareggiato per l’ultima volta nel 2013 quando a vincere fu Sebastian Vettel.