È passato poco più di un anno dalla scomparsa di Loris Bonacini, storico dirigente del Gruppo Escursionisti Montagna Uisp, mancato improvvisamente all’età di 65 anni di ritorno dalla tradizionale Settimana Verde sulle montagne del Trentino. A conservarne il ricordo, oggi è un sentiero a lui dedicato sulle pendici del Monte Duro di Vezzano, che porta il suo nome grazie alla collaborazione stretta tra i volontari Uisp Montagna insieme al Comune di Vezzano e la sezione CAI di Reggio Emilia.

Domenica 27 settembre alle ore 9:00 dal monumento Martiri della Bettola, inizierà la camminata inaugurale del percorso escursionistico studiato dai volontari Uisp, caratterizzato da un itinerario ad anello con accesso dalla borgata della Bettola sulla strada statale 63, e che unisce diversi sentieri locali, per una percorrenza di circa 4 ore e un dislivello di 450 metri. Per chi volesse partecipare, è stato organizzato un punto di ritrovo ad adesione libera e volontaria alle ore 8:00 presso il parcheggio di Via Cecati.

“Sarà una grande gioia avere finalmente un luogo, uno spazio, un percorso nella natura che ci darà modo di ritrovare Loris, la sua anima pura, la sua gentilezza, la sua voglia di spendersi per gli altri” – dichiara il Presidente Uisp Azio Minardi. “Ringrazio il Comune di Vezzano e il Cai per questa intitolazione, con la speranza e l’auspicio che chi si incamminerà lungo questo splendido sentiero naturalistico possa dedicare un pensiero ad un grande amico della Uisp e dell’intera comunità reggiana”.