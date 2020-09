Si è conclusa ieri, nel tardo pomeriggio, la seconda giornata di gare dell’edizione 2020 del Campionato a Squadre Under 16 Maschile, fase finale nazionale, in svolgimento sui campi in terra rossa dello Sporting Club Sassuolo.

Nel turno di semifinale il sodalizio sassolese si è dovuto arrendere alla superiorità del club capitolino Eur Sporting Club (testa di serie nr.1 del tabellone) che, con il risultato di 2 incontri vinti a 1, è approdato alla finale scudetto e dovrà ora incontrare la formazione del CT Bologna (testa di serie nr.3). L’incontro, che assegnerà il titolo di Campione d’Italia di categoria, avrà inizio alle ore 10.

Le rimanenti squadre, quelle, per intenderci, che hanno perso nei turni precedenti, compreso lo Sporting Club Sassuolo, sempre nella giornata di domani giocheranno le finali di consolazione per i posti dal terzo all’ottavo.

Il club di Via Vandelli giocherà contro il TC Santa Margherita Ligure per il terzo e quarto posto, il TC Kalta Palermo giocherà contro il TC Treviso per quinto e sesto posto e il TC Genova giocherà contro Torre del Greco per il settimo e ottavo posto.

Riportiamo di seguito i risultati degli incontri di semifinale e il loro dettaglio.

Eur Sporting Club Roma batte Sporting Club Sassuolo 2 a 1. Singolari: Ciavarella Niccolò (Roma) batte Ricci Mattia (Sassuolo) 6-1 6-4; Minighini Daniele (Roma) batte Bondioli Federico (Sassuolo) 6-1 6-2. Doppio Migliardi Gianmaria/Chiletti Gabriele battono Giunta Massimo/Fani Matteo nd.

CT Bologna batte TC Santa Margherita Ligure 2 a 1. Singolari: Baldisserri Enrico (Bologna) batte Ferri Lorenzo (S.Margherita) 6-2 6-3; Nosei Giacomo (S.Margherita) batte Rastelli Francesco (Bologna) 6-0 2-6 6-2. Doppio: Baldisserri Enrico/Rastelli Francesco (Bologna) battono Nosei Giacomo/Romano Filippo (S.Margherita) 7-6 6-4.