Al mattino schiarite, ma con tendenza ad annuvolamenti a partire dai settori orientali. Nel corso del pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità, in particolare sul settore centro-orientale, ove saranno possibili precipitazioni, più intense dalla serata. Temperature: in ulteriore lieve diminuzione. Minime comprese tra 9°C e 10°C nelle pianure interne, con valori leggermente inferiori nelle aree di aperta campagna e intorno a 11°-13°C lungo la fascia costiera; massime intorno a 18°-19°C. Venti: deboli, in prevalenza settentrionali, tendenti a rinforzare in serata in Romagna e lungo la fascia costiera. Mare: poco mosso, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio, fino a mosso in serata.

(Arpae)