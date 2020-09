Dopo l’interrogazione (datata 9 settembre), a firma del Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo, che sollecita la stesura di linee guida per la ripartenza dei servizi di pre e post scuola e le rassicurazioni dalla Giunta regionale in merito alla pubblicazione (18 settembre) delle tanto attese linee guida, continuo a ricevere numerose segnalazioni da genitori totalmente all’oscuro di quando realmente partiranno questi fondamentali servizi.

“Sono moltissimi i genitori che, per impegni di lavoro, non possono contare sull’aiuto di altri familiari per la custodia e la vigilanza dei figli, soprattutto se piccoli come quelli della scuola dell’infanzia, del nido o delle classi iniziali di scuola primaria” commenta il Consigliere Comunale di Formigine Marina Messori evidenziando come già durante la commissione preposta (1 settembre) aveva sottolineato la necessità di attivare tale servizio soprattutto per quelle famiglie con entrambi i genitori lavoratori, già costretti ad utilizzare le ferie per far fronte alle chiusure legate alla pandemia.

“Il documento è stato condiviso con il “Tavolo interistituzionale per la Scuola aperta”, insediatosi l’11 giugno scorso, – incalza Messori – perché non si hanno ancora notizie da parte dell’Amministrazione Formiginese? Quando verranno riattivati i servizi?”

Messori Marina – Consigliere Comunale di Formigine