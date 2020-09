Domenica 27 settembre, in occasione di “Acetaie aperte”, l’Acetaia Comunale di Maranello in via Abetone Superiore 169/4 a San Venanzio è aperta al pubblico. Al mattino dalle 9 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 alle 18 sarà possibile visitare l’acetaia gestita dal Comitato Maranello Tipico e scoprire i segreti dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena per imparare a degustarlo, apprezzandone le particolarità.

Il Comitato Maranello Tipico gestisce fin dalla sua nascita l’Acetaia Comunale di Maranello, inaugurata nel 2012. La struttura architettonica evidenzia il collegamento con la storia, trattandosi di un “casello” per la produzione del Parmigiano Reggiano, oggi ristrutturato per ospitare la nuova funzione.

Il 19 maggio 2014 l’Acetaia Comunale è stata intitolata a Vincenzo Ferrari Amorotti, figura che ha testimoniato la passione e l’amore per la cultura del territorio con un grande lavoro di studio e conoscenza sull’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Ferrari Amorotti è stato, inoltre, primo Presidente fondatore del Comitato. Nell’Acetaia Comunale sono custodite diverse Batterie di Aceto, tra cui una donata dal Museo Ferrari composta da 6 barili di legni diversi e diverse capacità.