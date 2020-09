La polizia di stato reggiana ha arrestato un presunto pusher nigeriano sorpreso a cedere 7 grammi di cocaina ad un assuntore italiano. Gli investigatori della squadra mobile, in particolare, sono partiti dalle emergenze investigative raccolte in ordine ad attività di spaccio di stupefacente nel comune di Correggio presso il parcheggio di un supermercato.

L’ appostamento effettuato ha consentito di assistere ad uno scambio tra due persone; immediatamente un equipaggio della squadra mobile ha bloccato l’acquirente rinvenendo 7 grammi lordi di cocaina. Avuta contezza del rinvenimento, un secondo equipaggio ha provveduto a fermare anche l’altro soggetto che, nel frattempo, aveva fatto rientro a Reggio in auto. Il presunto pusher veniva identificato, e si tratta di un cittadino nigeriano. La perquisizione personale e veicolare consentiva di rinvenire 280 euro, provento della cessione appena effettuata; la successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire ulteriori 7 grammi lordi di cocaina, già suddivisi in sei involucri, e 2430 euro contanti, un frullatore con tracce di polvere bianca, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e confezionamento delle dosi.

L’uomo, che era già gravato da un precedente specifico, è stato arrestato e per lui già oggi il processo con rito per direttissima.