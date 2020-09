Decine le segnalazioni giunte alla Sala Operativa dei Vigili del fuoco per danni causati dal forte vento che si sta abbattendo sulla provincia. Si tratta prevalentemente di rami, pali e tegole pericolanti. Per ora l’intervento più rilevante, per ora, riguarda un capannone parzialmente scoperchiato su via per Modena a Finale Emilia.



