Nell’ambito delle iniziative “Nati per Leggere – Nati per la musica”, si svolgerà a San Felice sul Panaro, sabato 26 settembre alle ore 10.30 presso l’auditorium di viale Campi, 41/b, un laboratorio per bambini dai tre ai sei anni e per i loro genitori a cura di Riccardo Landini della Fondazione scuola di musica Andreoli.

L’iniziativa, a numero chiuso e su iscrizione, avverrà nel rispetto delle disposizioni e delle misure di sicurezza. Obbligatoria la mascherina. Per informazioni e iscrizioni: 0535/86391, 0535/86392; e-mail: biblioteca@comunesanfelice.net.

I bambini sono invitati a portare oggetti che facciano rumore (cucchiai di legno, legnetti, bottiglie di plastica con dentro lenticchie secche, scatole da scarpe vuote), il materiale sarà a uso esclusivo di chi lo porta.